Son dakika haber: Ankara Keçiörengücü'nden üç transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kadrosuna üç futbolcu daha kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Kocaelispor'dan 17 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman ile 4,5 yıllık, Modafen FK'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunahan Birinci ve Mamak FK'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.