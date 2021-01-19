Son dakika haber: Ankara Keçiörengücü'nden üç transfer
19.01.2021 19:29
Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kadrosuna üç futbolcu daha kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kadrosuna üç futbolcu daha kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Kocaelispor'dan 17 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman ile 4,5 yıllık, Modafen FK'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunahan Birinci ve Mamak FK'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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