Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi - Son Dakika

Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi

Son dakika haberleri... Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi (2)ÖRNEK UYGULAMAMilli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Klavuzu' iş birliği protokolü kapsamında okullarda alınması...

Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi (2)

ÖRNEK UYGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Klavuzu' iş birliği protokolü kapsamında okullarda alınması gereken kurallar, Çankaya İlkokulu'nda örnek uygulama ile anlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı Gülnur Tuzcu, klavuzdaki kuralların okullarda nasıl uygulanacağını aşama aşama göstererek anlattı.

ATEŞ ÖLÇÜLECEK, ELLER DEZENFEKTE EDİLECEK

Okulun girişinde ateş ölçümü yapılacağını belirten Tuzcu, "Kapıdan girdiğimiz andan itibaren ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın ateşleri ölçülecek. Daha sonrasında hijyen noktasından ellerimizi dezenfekte ederek içeri giriyoruz. Hijyen paspasında ayaklarımızı dezenfekte ediyoruz" dedi. Okuldaki çöp kutularının kapaklı ve el değmeyecek şekilde pedallı olacağını söyleyen Tuzcu, "Sosyal mesafe ile ilgili birtakım uyarılarımız var, okulumuzun birçok yerinde bu uyarılar mevcut. Çocuklarımız bunlarla ilgili zaten bilgilendirilecekler, okullar açılır açılmaz oryantasyona tabi tutulacaklar. Şu anda anonsları duyuyorsunuz, sesli anonslarda çocuklarımıza maske nasıl takılır, sosyal mesafe nasıl korunur, sosyal mesafeyi koruyarak nasıl sıralarına oturacakları ile ilgili bilgilendirmeler var. Bunlar teneffüste hemen zil çalar çalmaz dönmeye başlayacak, çocuklarımız bunlara uygun bir şekilde hareket edecekler" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER SIRA DEĞİŞTİRMEYECEK

Öğrencilerin sınıfta yer değişikliği yapamayacağına işaret eden Tuzcu, "Her öğrenci için ayrı yer belirlendi. Yani bu çocuğumuz sürekli bu sıraya oturacak, geldiği zaman sırası belli olacak, yer değişikliği yapılmasını istemiyoruz. Sıralarımızda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ve çapraz oturma düzeni planlandı" bilgisini paylaştı. Sınıf mevcudundaki değişikliğe de dikkat çeken Tuzcu, "Sınıf mevcutları olabildiğince asgari seviyede, yarıya indirilerek bu şekilde planlanacak. Çeşitli senaryolar üzerinde zaten çalışılıyor. En sağlıklısı olan neyse bu senaryolar içerisinde bunlar uygulanacak. Belki birkaç senaryo bir arada uygulanacak. Çocuklarımız seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacaklar. Fiziki kapasitenin, öğrenci sayısının çok önemi var. Bu senaryolar içerisinde okul mevcutları en kalabalık ya da fiziki şartları yetersiz olan okullarımızın hepsi en ideal şartlarda eğitim verecekleri şekilde düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER ÖĞRETMENLER ODASI DIŞINDA OLACAK

Öğretmenler odasındaki oturma düzeninin de sosyal mesafe kuralına göre değiştirildiğini söyleyen Tuzcu, "Anons sistemlerimiz geliştirilecek, öğretmenlerimize yönelik de birtakım anonslarımız olacak. Bunlar zaman içerisinde daha çok oturacak. Öğretmenler odasında koltuklarımızı olabildiğince aralıklı şekilde yerleştirdik. Buradan öğrenci ve dışarıdan herhangi bir ziyaretçi girişini önlemeye yönelik tedbirler alınacak. Yani ziyaretçi, veli, öğrenci diyalogları, görüşmeler olabildiğince sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oda dışarısında gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş bir eğitim planı yapıldığı takdirde tabii ki öğretmenlerimizin de ona göre ders programları planlanacaktır" dedi.

İş güvenliği uzmanı Tuzcu, çalışan personel sayısının da seyreltilmiş sınıf uygulamasına göre azaltılacağını ifade ederek, "Bizim için önemli olan sadece öğrenciyi seyreltmek değil aynı zamanda personeli de bu konuda daha izole tutabilmek daha sağlıklı çalışmalarını sağlamak. Önemli olan bu" dedi.

Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi - Son Dakika
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