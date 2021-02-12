Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

12.02.2021 09:59
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltıFETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten meslekten ihraç 25 eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten meslekten ihraç 25 eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1'i 1'inci sınıf, 2'si 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 2'si emniyet amiri, 3'ü komiser, 5'i komiser yardımcısı, 12'si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içinde yer aldığı belirlenen şüphelilerden 16'sı, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

ANKARA,


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Hablemitoğlu cinayeti sanıkları terör mahkemesinde yargılanacak Hablemitoğlu cinayeti sanıkları terör mahkemesinde yargılanacak Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneral Cankıymaz'ın yargılanması sürdü Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneral Cankıymaz'ın yargılanması sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahrem, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Brezilya'nın yıldızı, Dünya Kupası'nda yaşadığı yıkımı hala atlatamadı: Hırvatistan ile oynadığımız maçtan beri kalbim ağrıyor, bunu kabullenmek zor
11:14 Başındaki feste, "Osmanlı'nın torunuyuz" yazan vatandaşa Osmalı'nın kurucusu soruldu, verdiği yanıt şaşkınlık yarattı
11:02 Habermetre, 2022'de en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı! Mansur Yavaş'ın yer aldığı sıra şaşkınlık yarattı
10:49 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
10:43 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,68 seviyesinden işlem görüyor
10:45 Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda
10:40 Asgari ücrete gelen yüzde 54,66'lık zam sonrası bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte ortaya çıkan yeni ücret
10:34 Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine Akşener'den yanıt: Öyle bir durum yok
10:33 Eylül ayında evlenen Tankurt Manas-Burcu Binici çifti boşanıyor! İhanet iddiaları sonrası ilk açıklama geldi
09:51 Adana'da bir baba, intihar etmesinden korkup eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 11:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement