Son dakika haberleri... Ankara merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 42 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 42 gözaltı
10.03.2021 12:39
Son dakika haberine göre Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 2005 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruları önceden ele geçirdiği tespit edilen FETÖ/PDY mensubu 42 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 2005 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruları önceden ele geçirdiği tespit edilen FETÖ/PDY mensubu 42 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 2005 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruları önceden ele geçirdiği tespit edilen FETÖ/PDY mensubu 52 şüpheliden 42'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 10 şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
(Ali Nargüner/İHA)
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