Son dakika haber... Ankara merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

ANKARA merkezli 3 ilde, esnaf ile vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine çevre illerden temin ettikleri çok sayıda ruhsatsız tabancayı para karşılığı temin eden, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalatan ve tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabaha karşı Ankara, İstanbul ve Bolu'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 12 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 12 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.