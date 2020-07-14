Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 zanlının yakalandığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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