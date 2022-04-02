Son dakika haber! Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

02.04.2022 13:09
Son dakika haber! Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmadağ ilçesinde 20 zanlının yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.

Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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Siber Suçlarla Mücadele, Elmadağ, Ankara, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika


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