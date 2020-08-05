Son dakika haber: Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ziyaret ettiği Güdül ilçesinde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile makamında bir araya gelerek, ilçede sürdürülen çalışmalar ile ilgili bilgi alarak, ardından bu alanlara ziyarette bulundu.

Yıldız, 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün elinden alınan ve öğrenci yurdu olarak kullanılan 3 katlı binada incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül ilçesinin başkentin sakin şehirleri arasına girdiğini ve Güdül ilçesine gelen yerli ve yabancı turistin konaklaması için bu binayı otelle dönüştüreceklerini bildirdi.

Milletvekili Yıldız, binanın bu şekilde değerlendirilmesinin ilçeye katkı sağlayacağını düşündüklerini, desteklerinin süreceğini kaydetti.