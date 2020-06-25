Son dakika haber: ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildi
Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildiSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiklerini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildi
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiklerini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:10 Kaynak: DHA
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