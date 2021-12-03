Üye Girişi
Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

03.12.2021 16:45
Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Son dakika haber: Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Hastanede tedavi gören engelliler ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen programda, Ampute Futbol Milli Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ve Paravolley Türkiye Milli Takımı oyuncuları da yer aldı. Etkinlikte, Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları konser verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, yaptığı konuşmada, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin Türkiye'de fizik, tedavi ve rehabilitasyon alanının amiral gemisi olduğunu vurguladı.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık, rehabilitasyon alanında yapılan çalışmalara, engellilere yönelik düzenlemelere işaret eden Akdağ, engelliliğin insanların önünde bir "engel" teşkil etmemesi için çok çalıştıklarını anlattı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılarıyla herkese örnek olduğunu dile getiren Akdağ, takımın gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da birinciliği elde edeceğine inandığını söyledi.

"1600'ü aşkın engelli arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyor"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma da salonda bulunan sporcuları örnek başarılarından dolayı tebrik etti.

Başkentte engelli bireylere sunulan hizmetler, özelleşmiş poliklinikler, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine değinen Akelma, Türkiye'de son 20 yılda bu alanda çok önemli mesafe kat edildiğini belirtti.

Akelma, "Engelli Dostu Hastane" uygulamalarını yaygınlaştırmak, engellilerin sağlık hizmetlerine kolayca erişimini artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 aydır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu dönemde, çağrı merkezleri ağırlıklı olmak üzere engelli çalışma arkadaşlarımız da bizimle birlikte omuz omuza mücadele etti. Halihazırda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastaneleri ve kamudaki yapı içerisinde 1600'ü aşkın engelli arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyor. Bu vesileyle kendilerine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar ise 3 Aralık Dünya Engelli Günü'nün farkındalık oluşturmak açısından önemine vurgu yaparak, dünyada yaklaşık 1 milyar engelli bireyin bulunduğunu, Türkiye'de de nüfusun yüzde 13'ünü engellilerin oluşturduğunu aktardı.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin temel amacının engelleri azaltmak, ortadan kaldırmak, engelli vatandaşların toplumsal hayata dönmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, bugünkü etkinlikte de aldıkları tedavilerle sosyal hayata katılan engellilerin, engelli sanatçıların yer aldığını dile getirdi.

Etkinliğe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın da katıldı.

Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Ankara Şehir Hastanesi, Dünya Engelliler Günü, Rehabilitasyon, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Dünya Engelliler Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti 17:17 Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı
17:17 Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti
17:08 Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi
16:39 Tuzla Belediyesi, ustalarla gençleri buluşturuyor
16:32 Dev fil suya girince timsahlar kaçacak yer aradı! İşte timsahın acı içinde öldüğü anlar
16:27 Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağdı
16:22 Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!
16:18 İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek
16:11 Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu         
17:08
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Hem tatil yaptılar hem de karınlarını doyurdular Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Hem tatil yaptılar hem de karınlarını doyurdular         
16:29
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 17:26:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesi'nde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement