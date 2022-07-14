Son dakika haberi! ANKARA ULUS'TA, KULLANILMAYAN BİR FIRINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! ANKARA ULUS'TA, KULLANILMAYAN BİR FIRINDA YANGIN ÇIKTI

14.07.2022 05:26

Son dakika haberine göre ANKARA Ulus'ta bulunan kullanılmayan bir fırında yangın çıktı.

ANKARA Ulus'ta bulunan kullanılmayan bir fırında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, akşam 18.00 sıralarında Ulus Denizciler Dolmuş Durağı yanında bulunan iş hanının üst katında meydana geldi. Daha önce fırın olarak faaliyet gösteren iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonrası olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı bölgede iş yeri sahibi olan İsmail Çelik olayla ilgili, "Saat 17.30-18.00 saatleri aralarında burada duman yükselmeye başladı. Bizde şaşırdık ne olduğunu, sonrasında içeride patlamalar oldu. Ateşler yükselmeye başlayınca itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar hemen söndürdüler. Allah'tan bu olay gece olmadı eğer gece olsaydı 20-25 dükkan kül olurdu" ifadelerini kullandı.

Yangın anında sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri duyulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ANKARA ULUS'TA, KULLANILMAYAN BİR FIRINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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