Son dakika haber: Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu... - Son Dakika
Son dakika haber: Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu...
Son dakika habere göre Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine karar verildi.
Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine karar verildi." - ANKARA
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18.08.2020 00:43:50. #1.12#
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