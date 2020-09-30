Son dakika haber: Ankete göre ABD'de Kovid-19 salgınında çocuklu hanelerin yüzde 61'i maddi sıkıntı yaşadı - Son Dakika

NEW ABD'de yapılan bir ankette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında çocuklu hanelerin yüzde 61'inin ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı belirlendi.

Robert Wood Johnson Vakfı, Harvard T.H. Chan Sağlık Okulu ve NPR tarafından gerçekleştirilen ankette, ülkedeki çocuklu hanelerin ciddi finansal zorluk yaşadığı, bunların başında da Latin ve siyahi ailelerin geldiği kaydedildi.

Ankete katılan 3 bin 400'den fazla yetişkinden Latin aileler yüzde 86 ile en fazla ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten kesim olurken, Latinleri yüzde 66 ile siyahi aileler izledi.

Çocuklu beyaz ailelerde ise ekonomik sıkıntı yaşayanların oranı yüzde 50 civarında çıktı.

Anketin temmuz-ağustos aylarında gerçekleştirildiği bildirildi.