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Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı

12.01.2022 14:59

Edinilen son dakika gelişmesine göre Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı Polisleri görünce 3'üncü kattan atlayan şahıs yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini almaya gelen Asayiş Büro Amirliği görevlilerini bıçakla elinden yaralayarak kaçan ve annesinin polisin...

Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı

Polisleri görünce 3'üncü kattan atlayan şahıs yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini almaya gelen Asayiş Büro Amirliği görevlilerini bıçakla elinden yaralayarak kaçan ve annesinin polisin belindeki silahı alarak ortalığı birbirine kattığı şahıs, lüks bir sitede yakalandı.

Olay, 7 Ocak Cuma günü Örnek Mahallesi 1527. Sokak'ta meydana gelmişti. 6 No'lu Sağlık Ocağı'na geldiği sırada karşısında Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerini gören Nuhan L.S.'nin yanında bulunan anne ve babası görevlilere mukavemet göstermişti. Olay anında anne, polisin belinde bulunan silahı alarak ortalığı karıştırmıştı. Bu sırada şahıs otomobile binerek kaçmış, arbede sırasında kendisini yakalamak isteyen 2 görevliyi de bıçakla elinden yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın anne ve babası çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ekipler şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 gün süren yoğun ve titiz çalışmanın ardından Nuhan L.S.'nin 4 ayrı araç ve 4 farklı adres değiştirdiğini, son olarak Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde lüks bir sitede saklandığını belirledi. Siteye Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan baskın sırasında polisleri fark edince 3. kat balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan zanlı, aşağıda bekleyen görevli tarafından yakalandı. Zanlının kaldığı dairede yapılan aramada 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet 6.35 tabanca, bu tabancalara ait şarjörler ve mermiler ele geçirildi. 2 ayrı silahla tehdit olayından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne teslim edildi.

Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı
Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Annenin polisin silahını alarak yakalanmasına izin vermediği oğlu lüks sitede yakalandı - Son Dakika
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