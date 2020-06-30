Son dakika haber: Annenin tek isteği çocuklarını görmek - Son Dakika

Son dakika haber: Annenin tek isteği çocuklarını görmek

Son dakika haberine göre Mersin'de yaşayan ve eşi tarafından darp edildikten sonra ailesinin yanına bırakıldığını iddia eden 29 yaşındaki anne, 2 kız çocuğunu görmek istiyor.

Mersin'de yaşayan ve eşi tarafından darp edildikten sonra ailesinin yanına bırakıldığını iddia eden 29 yaşındaki anne, 2 kız çocuğunu görmek istiyor. Ramazan Bayramından sonra ailesiyle yaşamaya başladığını söyleyen genç kadın, çocuklarını görmek için yetkililerden yardım istedi.

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10 yıldır evli olduğu eşiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı Ramazan Bayramından bu yana ailesiyle yaşamaya başlayan Demet G. (29), eşinden şikayetçi olurken, boşanma davası da açtı. O günden bu yan çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden 2 çocuk annesi kadın, yetkililerden yardım istedi.


Eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Demet G., 19 yaşında evlendiğini ve 2 kız çocuğu olduğunu söyledi. Evliliklerinin ilk 8 yılında hiçbir sıkıntının olmadığını kaydeden Demet G., "Son 2 yıldır ise eşimin ihanetine uğradım. Bunların yanında dayak, küfür, hakaretlerde eklendi. Bunlara rağmen yuvamı kurtarmak için, 2 tane çocuğum vardı. Düzenim bozulmasın, bir pişmanlık duyar diye bekledim, sabrettim ama sonuç değişmedi. Ramazan Bayramı arifesinde tekrar dayak, ihanet, küfür oldu. O gecede hiç yoktan bir sorun çıkardı. Çocuklarla ilgili bir tartışma yaşadık. Tartışmada kalkıp beni dövmeye başladı. Bir süre darp ettikten sonra kolumdan tutup, ailemin evine getirerek kapıya bıraktı. Bunlar artık beni tüketti" dedi.


"Çocuklarımızın velayeti ikimizde"


Olaydan sonra hastaneye gittiğini kaydeden genç kadın, "Orada adli vaka olduğu için polisler ifademi aldılar. Eşime uzaklaştırma verdiler. Sonrasında çocukları da göstermemeye başladı. Çocukları alabilmek için başvuruda bulundum. Aynı şekilde karşı tarafta geçici velayet için dava açmış. Ancak 2 tarafa da ret geldi. Şu an çocukların velayeti ikimizde olduğu için benim çocuklarımı görme hakkım var, hatta o evde gidip oturmaya da hakkım var. Çünkü uzaklaştırma eşime verildiği için eşim o eve giremez. Ama ben o eve giremiyorum. Suç duyurusunda bulundum. Boşanma davamız var. Ancak boşanma davası gerçekleşmediği için çocukların velayetinin kimde olacağı belli değil. Ben şu anda çocuklarımı göremiyorum. Velayet ikimizde olmasına rağmen çocuklarımı görmemi engelliyorlar" diye konuştu.


"Çocuklarımı görmek istiyorum"


Yetkililerden yardım isteyen 2 çocuk annesi, "Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Yani biraz bende biraz onda kalsın. Beni bundan mahrum ediyorlar. Biz her türlü uzlaşma yoluna gidiyoruz ama çocuklarımı hiçbir şekilde görüştürmüyorlar, konuşturmuyorlar. Şu anda bile uzaklaştırma kararı olmasına karşın sürekli takip ediliyorum, tehdit altındayım. Ailemin de can güvenliği yok. Zaten kız kardeşime yönelik de tehditlerde bulunuyor. En son üniversite sınavının olduğu yerde kız kardeşimin fotoğraflarını çekip, tehdit etmişler. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum. Özellikle de çocuklarımı istiyorum. Bunun için ne yapılması gerekiyor onun yapılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Annenin tek isteği çocuklarını görmek - Son Dakika
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