Son dakika haber! ANNENİN YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİNİ POŞETİN İÇİNDE ÇÖPE ATMAYA GÖTÜRME ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber! ANNENİN YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİNİ POŞETİN İÇİNDE ÇÖPE ATMAYA GÖTÜRME ANLARI KAMERADA

23.12.2020 10:13
Son dakika haber! ANNENİN YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİNİ POŞETİN İÇİNDE ÇÖPE ATMAYA GÖTÜRME ANLARI KAMERADA, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden E.Ç. (22) ile erkek arkadaşı M.B., yakalanıp, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden E.Ç. (22) ile erkek arkadaşı M.B., yakalanıp, gözaltına alındı. Annenin, yeni doğmuş bebeğini çöpe atmaya götürmesi kameraya yansıdı.

Kepez Beldesi 75'inci Yıl Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi. E.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi.

Ortaya çıkan 2 güvenlik kamerasında da annenin, yeni doğmuş bebeğini poşetin içinde çöpe atmaya götürme anları kameraya saniye saniye yansıdı...

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kadın, Polis, Kepez, Erkek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ANNENİN YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİNİ POŞETİN İÇİNDE ÇÖPE ATMAYA GÖTÜRME ANLARI KAMERADA - Son Dakika


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