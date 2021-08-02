Annesi babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Nehir dayısına emanet - Son Dakika

Annesi babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Nehir dayısına emanet

Yeğeni için dava açtı, mahkeme dayıyı vasi olarak atadı

İSTANBUL - Fatih'te eşi Erhan Baykan tarafından 6 bıçak darbesi ile öldürülen Pınar Umay'ın 3 yaşındaki kızının vasisi olmak için dava açan ağabey Fatih Umay, davayı kazandı. Mahkeme, Nehir'e vasi olarak dayısı Fatih Umay'ı atadı.

İstanbul Fatih'te 6 Mart 2020 tarihinde, tutuklu sanık Erhan Baykan kızının annesi, bankacı eşi Pınar Umay'ı 6 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Baykan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve eşini öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi işe giderek çalışmaya devam eden sanığın 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanık Baykan, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pınar Umay'ın ağabeyi Nehir'in vasisi olmak için dava açtı

Dava süreci devam ederken Pınar Umay'ın ağabeyi Fatih Umay, avukatı Mehmet Ruşen Gültekin aracılığıyla yeğeni Nehir'in vasisi olmak için İstanbul 13'üncü Aile Mahkemesi'ne dava açarak, sanığın Nehir üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasını talep etti. Ağabey Fatih Umay'ın talebini kabul eden mahkeme, Erhan Baykan'ın kızı Nehir üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına hükmetti ve karar 21 Nisan'da kesinleşti.

Ağabey Umay, kararın kesinleşmesinin ardından yeğeni Nehir'e vasi olmak için İstanbul 18'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Duruşmada Nehir'in dayısı olduğunu belirten Fatih Umay, vasi olarak atanmayı kabul ettiğini belirtti. Davayı karara bağlayan mahkeme, Fatih Umay'ın yeğeni Nehir'e vasi olarak atanmasına karar verdi.