Son dakika haber... Annesi ölünce doktora saldırdı - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamınI yitiren Huri D.'nin (74) oğlu Mizra D., annesinin tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu'na saldırdı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, Doç. Dr. Katrancıoğlu Mizra D.'den şikayetçi oldu.

? Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Nisan'da koronavirüs teşhisi konulan Huri D. tedaviye alındı. Son yapılan testleri negatif çıkan Huri D., bu sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Annesinin öldüğünü öğrenen Mirza D., Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu'na saldırdı. Güvenlik görevlileri Mirza D.'ye müdahale edip engel oldu. Olayın ardından Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu, polise şikayette bulundu.

Avukat olan Mirza D. ise 27 Nisan günü annesine yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.REKTÖR KARABULUT: ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZYaşananların ardından hastaneyi ziyaret eden Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, hayatını kaybeden hasta ile saldırıya uğrayan Doç. Dr. Özgür Kantarcıoğlu ve diğer doktorların ilgilendiğini belirterek, "Hasta yakını ölmüş bir hastaya müdahale yapılmasını istiyorlar. Yumruklara maruz kalarak hatta kendi hastasına yumruğu indirmek durumunda kalan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ve bu durumdan dolayı üzüntülüyüz. Şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Lütfen sağlık ordumuza sahip çıkalım, destek olalım, morallerini bozmayalım" dedi.Saldırıya uğrayan Özgür Kantarlı'nın psikolojisinin bozulduğunu ve ciddi bir travma yaşadığını belirten Prof. Dr. Karabulut, "Adli mercilere de başvurular yapıldı. Bizler sürecin takipçisi olacağız. Bu tür durumlar bir daha yaşanmasın diye ne gerekiyorsa ekip olarak üzerimize ne düşerse takipçisi olacağız. Bir daha yaşanmaması ve emsal teşkil etmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.HASTANEDEN AÇIKLAMAMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise yoğun bakımda görevli doktor ve hemşirelere saldırıda bulunulduğu, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf edildiği, tedavi malzemelerinin kırıldığı belirtildi. Nöbetçi doktor tarafından hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldığı sırada arbede çıktığı, hasta yakınları yoğun bakım ünitesine izinsiz girip görevli doktor ve hemşireleri tehdit ederek zorla, ölen hastaya kalp masajı yaptırdığı belirtilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin olayı kınıyoruz. Çalışanlarımıza yönelik yapılan sözlü ve fiili saldırılar iş motivasyonumuzu bozmaktadır. Ancak bizler her türlü koşullarda vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden bu zor pandemi şartlarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmasını kesinlikle kabul etmiyoruz" denildi.Yoğun bakımdaki yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla hasta yakını tarafından şikayette bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hasta yoğun bakım ünitesinde yattığı süre boyunca günlük tedavileri ve izlenimleri eksiksiz yerine getirilirken hasta yakını tarafından 27.04.2021 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına 'yoğun bakımda yatan hastaya yanlış tedavi uygulama' iddiasıyla şikayette bulunulması, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hastanın tüm kayıt, evrak, tedavi çizelgeleri istenmiş hastadan kan örnekleri alınıp gönderilmiştir. Hastanın avukat olduğunu iddia eden yakını tarafından izinsiz ses kayıtları yapılmış, hasta yakınları tarafından hekimler, yoğun bakımda çalışan yardımcı sağlık personelleri sürekli 'Yanlış tedavi yapmak, hastanın tedavisini eksik yapmak' gibi konularda ithamda bulunulmuştur. 29.04.2021 tarihi sabah 05.28'de kardiyak arrest gelişimi, yapılan kardiyopulmoner resüsitasyona hasta cevap vermemiştir. Nöbetçi hekim tarafından hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldığı esnada arbede çıkmış hasta yakınları yoğun bakım ünitesine izinsiz girip görevli doktor ve hemşireleri tehdit ederek zorla, EX olmuş hastaya kalp masajı yaptırmışlardır. Sürekli sözlü taciz ve hakarette bulunup tehditler savurmuşlardır. Yoğun bakım ünitesindeki ilaç kutularını kırıp dağıtarak tahrip yapmışlar ve diğer hastaların hayatlarını tehlikeye atmışlardır. Hasta, EX olduktan sonra morga indirilmiş ve burada hasta yakınları morgu basıp buradaki çalışanları tartaklayarak, hastalarına tekrar müdahale edilmesini isteyerek buradaki personeli tehdit etmişlerdir."