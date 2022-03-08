Son dakika haber... Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi - Son Dakika
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Son dakika haber... Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi

08.03.2022 13:52
Son dakika haber... Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi

Son dakika gündem haberi: Annesi Rus, babası Ukraynalı, kendisi ise Türkiye vatandaşı olan ünlü sanatçı, 13 gündür devam eden savaşın son bulması için tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Annesi Rus, babası Ukraynalı, kendisi ise Türkiye vatandaşı olan ünlü sanatçı, 13 gündür devam eden savaşın son bulması için tüm dünyaya çağrıda bulundu. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konsere imza attı.

Osmangazi Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte sahne alan Anjelika Akbar, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı zamanda bahar ve zarafet günü olduğuna dikkat çekti. Konserine başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Akbar, "Öncelikle böyle özel ve anlamlı bir günde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Ancak, konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Annesi Rus, babası Ukraynalı olan ve Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşadığını anlatan Anjelika Akbar, konuşmasında, insanların, dünyada yaşayan tek aile olduğunu hatırladığında hiçbir problemin kalmayacağını söyledi. Akbar, "Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak, işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de derki, 'Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür' İnşallah hep öyle olur" diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra yeniden Bursa'da konser vermekten çok mutlu olduğunu belirten ünlü piyanist Anjelika Akbar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel bir günde böyle bir organizasyon düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne, Başkan Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, konserin gerçekleştiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesine de bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten müthiş bir müze olmuş. Konser öncesinde gezdim ve çok etkilendim. Bursa'ya, sırf bu müzeyi görmek için bile gelinir diye herkese söylemek istiyorum" dedi.

Müzik severlerin büyük ilgi gösterdiği programda, Esin Taşkın, Gizem Anafarta ve Ezgi Kaya'dan oluşan E.G.E trionun konserinin ardından sahneye çıkan ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, konserine Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda yaptığı 'Aşk' isimli besteyle başladı. Kendi besteleri dışında Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım', Pir Sultan Abdal'ın 'Haydar Haydar', İstanbul türküsü olan 'Katibim' gibi eserlerin yanı sıra Bach, Mangore, Tariverdiyev, Schnittke gibi isimlerin eserlerini de çalan Akbar, yaklaşık 2 saat kaldığı sahneden hayranlarının büyük alkışları ile ayrıldı. Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ve Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, ünlü sanatçıya çiçek sundu.

Son dakika haber... Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi
Son dakika haber... Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi
Son dakika haber... Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi

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Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Annesi Rus, babası Ukraynalı sanatçının savaş tepkisi - Son Dakika


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