Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)

05.04.2022 23:11
Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)

Son dakika haberleri: ALIŞVERİŞTEN YENİ DÖNMÜŞLER Aksaray'da inşaat işçisi Murat Kaplan'ın evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürüp, intihar etmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı.

ALIŞVERİŞTEN YENİ DÖNMÜŞLER

Aksaray'da inşaat işçisi Murat Kaplan'ın evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürüp, intihar etmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Selahattin Kaplan'ın, annesi Hatice Kaplan ile gündüz Aksaray kent merkezine alışveriş yapmaya gittikleri ve akşam eve geri döndüklerinde ise belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. Murat Kaplan'ın da annesi ve ağabeyinin başlarına tüfekle ateş ederek öldürdüğü saptandı. Selahattin Kaplan eşi ve çocuklarının ise olay sırasında kendi evlerinde olduğu öğrenildi.


Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)
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Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti! Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti! BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI BEŞİKTAŞ'TA LİSE ÖĞRENCİSİ VİYADÜKTEN ATLADI

Hatice Kaplan, Murat Kaplan, Aksaray, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2) - Son Dakika
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