Son dakika haber... Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

Olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev ise mühürlenmişti.

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga P. gözaltına alınmıştı.

Dün gece ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, avukat erkek kardeşi Altuğ P. ile annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'nin sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Adana 'da, annesini ve erkek kardeşini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:05

Kaynak: AA

Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı

Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi

Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz

Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu