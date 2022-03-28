Son dakika haber! Annesini hastanede darp etti - Son Dakika
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Son dakika haber! Annesini hastanede darp etti

28.03.2022 18:45

Son dakika haberleri... Annesini hastanede darp etti Hastanede oğlunun saldırısı sonucu yaralanan 75 yaşındaki kadın hastanede tedavi altına alındı Samsun'da hastanede kocasının yanında refakatçı olarak kalan yaşlı kadın, oğlu tarafından darp edildi.

Annesini hastanede darp etti

Hastanede oğlunun saldırısı sonucu yaralanan 75 yaşındaki kadın hastanede tedavi altına alındı

SAMSUN - Samsun'da hastanede kocasının yanında refakatçı olarak kalan yaşlı kadın, oğlu tarafından darp edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hematoloji servisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olan eşi M.K.'nin hastanede refakatçı olarak yanında kalan 75 yaşındaki Satı K. iddiaya göre hastanede oğlu H.H.K.'nin saldırısına uğradı. Annesini darp ettiği iddia edilen H.H.K., hastaneden kaçtı. Yaşlı kadının hastane odasında feryatları üzerine odaya koşan sağlık çalışanları yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. Kendisine oğlunun saldırdığını söyleyen Satı K. hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay polise haber verildi.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan yaşlı kadın kendisine oğlunun saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Annesini hastanede darp etti
Son dakika haber! Annesini hastanede darp etti
Son dakika haber! Annesini hastanede darp etti

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Araştırma, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Annesini hastanede darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Annesini hastanede darp etti - Son Dakika
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