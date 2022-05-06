Son dakika haber: Annesini öldürüp üvey kardeşini yaraladı; 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

BURSA'da annesi Azime Akman'ı (48) boğazını keserek öldürüp, üvey kız kardeşi M. A.'yı (13) da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammet Ergül (25) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İfadesinde, "İçimdeki şeytan 'öldür' dedi. Öldürdüm" diyen Ergül'ün, 'kasten öldürmek' ve 'öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay, 12 Şubat'ta Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'ta bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi M.A.'nın yanına geldi. Ergül, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Ergül, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Ergül'ün, annesini boyun ve göğsünden 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü, kız kardeşi M.A.'yı ise 10 yerinden bıçakladığı tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ergül, emniyetteki ifadesinde "Şeytanlar bana 'Kendini öldür' dedi. Annem, müdahale etti. Daha sonra 'Anneni de öldür' dedi, öldürdüm. Şeytanlar 'Kardeşini de' öldür dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Muhammet Ergül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ergül hakkında, annesi Azime Akman'ı 'kasten öldürmek', üvey kız kardeşi M.A.'yı ise 'öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ergül, önümüzdeki ay görülecek duruşmada, 'üstsoy veya altsoydan birine veya kardeşe karşı öldürme ve yaralama suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıkacak.