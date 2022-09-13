Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu verildi - Son Dakika
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Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu verildi

13.09.2022 10:51
Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu verildi

Küçükçekmece'de annesinin kafasını satırla kesip tencereye koyan Tuğçe Sayın (35), bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koydu. Hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan Tuğçe Sayın, "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu ile akıl hastanesine yatırılması talep edildi.

Olay İstanbul Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Bir siteden kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde komşuları Sevilay Palabıyık'a ulaşamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti. Tuğçe Sayın, "Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, "Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya konulduğunu gördü. İtiraf üzerine gözaltına alınan Sayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KIZIM BENİ ÖLDÜRECEK"

Tuğçe Sayın'ın annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) "Kızım beni öldürecek. Önce bilezikleri aldı. Sonra evleri istedi. Beni bıçakla tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğçe Sayın'ın ifadesine yer verildi. Tuğçe Sayın ifadesinde, "Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı" dedi. İddianamede Adli Tıp Kurumundan gelen "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu da yer aldı. Tuğçe Sayın hakkında, "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi. İddianame kabul edildi. Tuğçe Sayın'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Son dakika gündem: ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİ Son dakika gündem: ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİ Son Dakika | Annesini vahşice öldüren kadının akıl hastanesine yatırılması talep edildi Son Dakika | Annesini vahşice öldüren kadının akıl hastanesine yatırılması talep edildi
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Adli Tıp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu verildi - Son Dakika
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