Son dakika haber | Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli Merve eğitimine devam etmek istiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli Merve eğitimine devam etmek istiyor

31.01.2021 11:13
Son dakika haber | Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli Merve eğitimine devam etmek istiyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Sivas'ta bedensel engelli dünyaya gelen ve Olukman köyünde yaşadıkları dönemde annesinin sırtında taşımasıyla ilk ve ortaokulu okuyan 21 yaşındaki Merve Gül, lise eğitimini de tamamlayıp sekreter olmak istiyor.

Sivas'ta bedensel engelli dünyaya gelen ve Olukman köyünde yaşadıkları dönemde annesinin sırtında taşımasıyla ilk ve ortaokulu okuyan 21 yaşındaki Merve Gül, lise eğitimini de tamamlayıp sekreter olmak istiyor.

Mahiye-Muhlis Gül çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Merve, meningosel (bebeğin omurga kanalındaki kemiklerin kapanmasındaki bir bozukluk) hastalığı nedeniyle bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

Yüzde 91 engeline rağmen okuma azminden vazgeçmeyen Merve, köyde yaşadıkları dönemde fedakar annesinin sırtında okula gidip gelerek ilkokul ve ortaokul eğitimini başarıyla tamamladı.

Eğitimini evde devam ettirmek isteyen Merve, lise diploması alıp sekreter olmak istiyor.

"Liseyi okumayı çok istiyorum"

Merve Gül, AA muhabirine, köydeki kısıtlı imkanlara rağmen ilkokulu ve ortaokulu bitirdiğini söyledi.

Annesinin fedakarlık yaparak kendisini sırtında okula götürüp getirdiğini anlatan Gül, "Köy şartlarında okula gitmek çok zor oluyordu. Bu yüzden liseyi okuyamadım, dışardan da bitiremedim. Liseyi okumayı çok istiyorum, yetkililerden yardım bekliyorum. Bu imkanı bana verirlerse elimden gelen tüm gayreti göstereceğim." diye konuştu.

Gül, evde eğitim kapsamında liseyi bitirip engelli kadrosundan çok sevdiği sekreterliği yapmak istediğini belirtti.

Kendisine tekerlekli sandalye hediye eden Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçgil'e teşekkür eden Gül, "Onun sayesinde çok mutluyum. Daha önce dışarı hiç çıkamıyordum. Getirdiği tekerlekli sandalye sayesinde dışarı çıkacağım, gezeceğim." dedi.

Fedakar annenin tek dileği kızını yürürken görmek

Anne Mahiye Gül ise kızını İstanbul'da birçok doktora götürdüklerini ancak "çaresi yok" dendiğini aktardı.

Okurken Merve'yi kucağında ve sırtında okula götürdüğünü anlatan anne Gül, "Çok zor oluyordu, kucağımda o yokuşu çıkıp okula götürüyordum. Tekrar getirip öğle yemeğini yedirip, ihtiyaçlarını görüp okula götürüyordum. Günde en az dört sefer yapıyordum. Lise için de çok yerlere gittik, araştırdık ama alan olmadı." ifadelerini kullandı.

Gül, kızı ortaokulu bitirince Yıldız beldesindeki Yıldız İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesine müracaat ettiklerini ancak okulun engelliler için fiziki şartlarının elverişli olmaması nedeniyle kayıt yaptıramadıklarını söyledi.

Evde eğitim imkanından o dönem haberleri olmadığını, kızının okuması için yetkililerden yardım beklediğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Anne olarak okumasını, iyi yerlere gelmesini çok istiyorum. Devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Bize yardım ederlerse seviniriz. Bu zamana kadar verdiğim emekler ve hakkım helal olsun, 'okuyup bir yerlere gelsin' diye çaba verdik. Kendi evladın, senin canından biri olduğu için hiç zor olmuyor. Hiç 'ah' demedim. Demek de istemem, Allah dedirtmesin. Okusun, kendi ayaklarının üzerinde dursun istiyorum. Bir de Merve'yi yürürken görmek en büyük hayalim. Teknoloji gelişiyor. İnşallah bir tedavi yöntemi olur, yürür diye umut ediyorum."

"Yürüme cihazı ile ayağa kaldırmayı düşünüyoruz"

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Geçgil de Merve'nin köydeyken çok zor şartlarda okuduğuna işaret etti.

Ailenin 4 yıl önce Sivas'a taşındığını dile getiren Geçgil, "Sivas'ta imkanlar çok olduğu için yakinen takip ediyoruz. Merve'nin yürümesi için doktorlarımız ile de görüşüp, yürüme cihazı önerisinde bulunduk. Yürüme cihazı ile ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. İnşallah Merve kızımız da kabul eder. Hem yürümesi hem de okuluna daha rahat gidebilmesi için bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek olacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise genç kızın sağlık durumunun Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) görüşüleceğini bildirdi.

Yetkililer, Gül'ün lise eğitimini tamamlaması için her türlü desteğin verileceğini ve rapor incelemesinin ardından evde eğitim alabileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Engelli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Annesinin sırtında taşıyarak okuttuğu engelli Merve eğitimine devam etmek istiyor - Son Dakika


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