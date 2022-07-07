Son dakika haber | Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (9) - Son Dakika
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Son dakika haber | Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (9)

07.07.2022 00:05
Son dakika haber | Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (9)

Son dakika gündem haberine göre 'DOKTOR ÖNLÜĞÜNÜ ŞİDDET LEKESİNDEN KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'Bakan Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

'DOKTOR ÖNLÜĞÜNÜ ŞİDDET LEKESİNDEN KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Ekrem Karakaya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (9) - Son Dakika

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