Son dakika haber! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hastanede izolasyona alınan Böcek'in belediyedeki yakın çalışma arkadaşları da evlerinde karantinaya alındı. Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Menderes Türel de 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cumartesi günü boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada koronavirüs testi yapılan Böcek'in sonucu pozitif çıktı. Hastanede izolasyona alınan Böcek'in belediyedeki yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp evlerinde karantinaya alındı. Başkan Böcek'in yakın temaslı koruma ekibi ve özel kalem çalışanlarının da karantinaya alındığı belirtildi.