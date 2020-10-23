Son dakika haber: Antalya'da 100 polisle uyuşturucu operasyonu (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Antalya'da 100 polisle uyuşturucu operasyonu (2)
23.10.2020 16:55
Son dakika haberi: POLİS DRONU, BALKONDAN ATILAN POŞETİ GÖRÜNTÜLEDİAntalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 mahalleye düzenlediği uyuşturucu baskınında, dron da kullanıldı.
POLİS DRONU, BALKONDAN ATILAN POŞETİ GÖRÜNTÜLEDİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 mahalleye düzenlediği uyuşturucu baskınında, dron da kullanıldı. Doğuyaka Mahallesi'nde bir siteye polis baskın yaparken, koşuşturmaca ve baskını fark eden bir kişi, ekipler eve girmeden siyah bir poşeti balkondan attı. Balkondan atılan poşeti gören timler, hem uyuşturucu ele geçirdi hem de o daireye baskın düzenledi. Yanında çocuk bulunan kadının poşeti balkondan atma anı dron tarafından anbean görüntülendi.
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