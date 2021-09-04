Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya 'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu

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Bebeğinin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır