Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

15.04.2022 13:04

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Abdurrahman Avcı'nın kullandığı 07 FZV 13 plakalı kargo kamyoneti, Doğançam Mahallesi Aksaz kavşağında, yerleşik Alman vatandaşı Wolgang Günter Shleten idaresindeki 07 MN 086 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra Şaban Akyüz yönetimindeki 07 ADR 606 beton mikseri ile Ömer Demirpolat kontrolündeki 07 ACD 108 plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Demirpolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 kara yolu Alanya-Antalya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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