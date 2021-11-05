Son dakika haber... Antalya'da 4 kişinin karıştığı avokado hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı 9. JASAT Timi ve Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı ve Toslak mahallerindeki bahçelerden yaklaşık 15 bin avokadonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği İ.S. (24), M.Ç. (24), A.A. (20) ve H.K'yi (17) belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlıların, çaldıkları avokadoları motosikletle götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.