Son dakika haberi... Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

06.10.2022 13:06

Son dakika gündem haberi... Ele geçirilen uyuşturucuların sergilen Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucuların sergilen Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakın takibe alınan şüpheli A.E.A, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde durduruldu.

Çantasında, aracında ve evinde yapılan aramada 5 bin 700 sentetik hap ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

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Antalya haber | Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Antalya haber | Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ANTALYA'DA 384 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ ANTALYA'DA 384 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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