Çantasında, aracında ve evinde yapılan aramada 5 bin 700 sentetik hap ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Antalya'da 5 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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