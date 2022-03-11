Son dakika haber | Antalya'da ablasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Antalya'da ablasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

11.03.2022 13:59
Son dakika haber | Antalya'da ablasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Aksu ilçesinde ablasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ablasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Kutlay Ç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Kutlay Ç, ablasını öldürmekle ilgili bir planının olmadığını, olayın ani şekilde geliştiğini iddia etti.

Ablası Gülderen Ç'nin daha önce kendisine tecavüz, hırsızlık, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı yönünde iftiralar attığını öne süren sanık, kız yeğenlerinin cinsel içerikli fotoğraflarını çekip başkalarına göndermesi nedeniyle ablasıyla konuşmak için baba evine gittiğini öne sürdü.

Gülderen Ç. ve Kutlay Ç'nin babası Ziyaeddin Ç. ise oğlunun diğer kardeşleriyle birlikte "çete" gibi hareket ettiğini söyledi.

Çocuklarının daha önce kendisini döverek 200 gram altınını aldığını iddia eden Ziyaeddin Ç. "Sırf bana baktığı için Gülderen'i öldürdü. Bunlar yalan konuşur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanması ve yeni tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 12 Aralık 2021'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kutlay Ç'nin (48), babasına ait evde ablasını vurduğunu söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, vücudunun 3 yerinden silahla vurulan Gülderen Ç'nin hayatını kaybettiği belirlemişti.

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Bilişim, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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