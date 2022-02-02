Üye Girişi
Son dakika haber! Antalya'da akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber! Antalya'da akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında

02.02.2022 19:08
Son dakika haber! Antalya'da akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotun araca yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotun araca yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Mahmutlar Mahallesi'nde inşaat alanındaki iş makinelerine ait tamir setleri, 2 akü ve yaklaşık 100 litre mazotun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu kimlikleri belirlenen G.A. (28), F.Y. (31) ve M.S. (28) adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklanırken G.A. ve F.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kamera kayıtlarında, 3 zanlının iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotu kendi araçlarına yükleme anı yer alıyor.

YORUMLAR
500

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:54 CHP'li belediye çalışanlarına hac için ücretli izin hakkı tanıdı!
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 19:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Antalya'da akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement