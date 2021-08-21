Son dakika haberleri... Antalya'da dairede korkutan yangın - Son Dakika

Antalya'da dairede korkutan yangın

Yangında zaman zaman balkon kapısından alevlerin çıkması korku dolu anlar yaşattı

Bir vatandaşın alt dairede hiçbir şey olmamış gibi olup biteni izlemesi ise şaşkınlık oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da bir binanın 4'üncü katında bulunan dairede çıkan yangın zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir vatandaşın alt dairede hiçbir şey olmamış gibi olup biteni izlemesi ise şaşkınlık oluşturdu.

Yangın, Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi 467 sokak üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede çıktı. Dairenin odalarının birinin pencerelerinden dumanların çıktığını gören çevre esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısı ile balkon kapısında zaman zaman alevlerin çıkması ise korku dolu anlar yaşattı. Yangının çıktığı aparmanın 2 alt yan dairesinde bulunan bir kişi ise atleti ile balkona çıkarak hiçbir şey olmamış gibi olup biteni izlemesi şaşkınlık oluşturdu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın ekiplerin 30 dakikalık müdahalesinin ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının patlayan klima motorundan çıktığı tahmin ediliyor. Olay yerine gelen polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.