Son dakika haberleri... ANTALYA'DA ASKER EĞLENCELERİNDE SİLAHLAR SUSMADI - Son Dakika

Antalya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen asker uğurlama törenlerine, gençlerin silahlı görüntüleri gölge düşürdü. Meşaleler yakıp cadde ve sokakları trafiğe kapatan gençlerin tabancayla havaya ateş açma anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'da dün akşam kentin farklı noktalarında vatani görevi için askere giden ya da uğurlanan gençlerin kutlamaları vardı. Kısıtlamaya rağmen Kepez'e bağlı Fabrikalar Mahallesinde bir grup genç, askere giden arkadaşları için motosiklet ve araçların yer aldığı konvoy düzenledi. Grup içindeki gençler bellerindeki tabancaları çıkarıp havaya defalarca ateş etti. Aynı grubun Çallı Alt Geçit'ten geçerken yolu ulaşıma kapatıp tünel içerisinde silahlarla ateş etmesi tepkiye neden oldu. Onlarca sürücü, sokak çatışmasını andıran silah seslerinden rahatsız oldu.

Kepez ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde ise çocuk parkında meşalaler yakıldı. Kepez Varyant'daki balkon terasta gençler sosyal mesafe gözetmeksizin birbirlerinin omuzlarına çıkıp eğlendi. Alanya ilçesinin Konaklı mahallesinde de yolları kapatan gençlerin asker eğlencesi yüzünden trafik aksadı. Gençlerin silahlarla havaya ateş etmesi, tepki gördü.

Silahlı, meşaleleli asker eğlenceleri cep telefonları kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.