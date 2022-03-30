Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, eşi tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.
Liman Mahallesi 18. Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan Selim Günay'ın (43) banyoda hareketsiz yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Eve gelen sağlık ekibi, Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi.
Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Günay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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