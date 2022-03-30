Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

30.03.2022 12:57
Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, eşi tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, eşi tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Liman Mahallesi 18. Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan Selim Günay'ın (43) banyoda hareketsiz yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekibi, Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Günay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu 5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika


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