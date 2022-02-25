Son dakika haber: Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

25.02.2022 15:43
Son dakika haber: Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu.

Beach Park asansör yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp başvuruları üzerinden hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştıran polis ekipleri, ölen gencin Doğukan D. olduğunu tespit etti.

Cenaze, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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112 Acil Çağrı, Beach Park, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu - Son Dakika


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