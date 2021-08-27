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Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu

27.08.2021 15:29
Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme yoluna sıkışarak öldü.

Antalya'da yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme yoluna sıkışarak öldü.

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Belek turizm merkezinde, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağası, bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkıştığı ve burada öldükleri görüldü.

Belek sahil bandında 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması faaliyetleri yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, kumsalda inceleme yaptı.

EKAD üyeleri dün sabah turistik bir tesisin yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı koyduğunu fark etti. Bandı kaldıran görevliler, yuvadan çıkan fakat yürüme bandı altında sıkışıp ölen yavru kaplumbağalarla karşılaştı. Yuva üzerine konulan yürüme bandının 60 yavru kaplumbağanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, rutin arazi çalışmalarını yapan ekibin, bu sorunla birkaç hafta içinde iki kez karşılaştığını söyledi.

Sezon itibarıyla "kontrol açışı" adı verilen dönemde olduklarını kaydeden Canbolat, "Kuluçka süresi sona eren yuvaları açarak sayım yapıyoruz ve yuva içerisinde sıkışıp çıkamayan yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına destek oluyoruz. Tam da bu işlem için çalışma yapan ekibimiz, yuva üzerine konulan yürüme bandını ilk tespit ettiğinde yavrular yuvadan yeni çıkıyordu ve canlıydı. Onları kurtardık. Lakin başka bir tesisin kumsalında dün tespit edilen yavrular, ilkindeki kadar şanslı değildi." diye konuştu.

Canbolat, "Yuvalama alanının üzerinde bir tesis ahşap yürüme bandı koymuş. Kumsaldaki yuvada yumurtadan çıkan yavru carettalar, ahşap ve ağır yürüme bandını kaldıramadığı için oracıkta sıkışarak ölmüş. İnsan faaliyeti nesli tehlike altındaki bu canlılara bir kez daha zarar vermiş ve doğanın düzenine bir kez daha müdahale etmiştir." dedi.

Yuvalama kumsallarında vatandaşların ve işletmelerin uyması gereken kuralların önemine vurgu yapan Canbolat, "Eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2009/10 sayılı Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi'nde yer alan, 'denizden itibaren ilk 65 metrenin yuvalama bandı olarak ayrılması ve bu alanda kumsal kullanımının gerçekleştirilmemesine' ilişkin maddesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ve acı bir şekilde görüyoruz. Yuvalama kumsallarında yer alan işletmelerin yuvalama sezonu olan mayıs-ekim ayları arasında kumsal çalışmalarını yapmaması oldukça önemli." sözlerine yer verdi.

Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu
Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu
Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu
Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu
Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu

Antalya, Mayıs, Ekim, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu - Son Dakika


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