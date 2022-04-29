Son dakika haber... Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan zanlı hakim karşısında - Son Dakika

Antalya'da boşandığı eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kamile Atay, saat 21.30 sıralarında gürültü duyması üzerine evinin kapısını açtığında, karşı çaprazındaki komşuları Ahmet ve Murat Alkutay kardeşler ile sanık M.A'nın evin girişinde boğuştuğunu gördüğünü belirtti.

Kardeşlerin, sanığın eve girmesini engellemeye çalıştığını belirten Atay, "Kapıyı kapattım, polisi aradım. Bu arada aralıklarla 7 ya da 8 el silah sesi duydum. Kapıyı tekrar açtığımda İbrahim, Murat ve Ahmet Alkutay'ın birlikte bina koridorunda sanığı zapt etmeye çalıştıklarını gördüm. Hayriye'yi, olay bittikten sonra kapının arka tarafında yere düşmüş vaziyette gördüm." dedi.

Fatma Gözübüyük de olayın, oturduğu evin girişinde yaşandığını belirterek önce bir el sonra 3 el silah sesi duyduğunu söyledi.

Bu sırada Kezban Alkutay'ın "Fatma koş" diyerek yardım istediğini anlatan Gözübüyük, "Aşağı indiğimde Ahmet'i merdivende yaralı olarak gördüm. Murat kapının önündeydi, yaralı olduğunu fark etmedim. İbrahim de yerde yatmakta olan sanığı tutuyordu. Eve girdiğimde Hayriye'nin kapının arkasında yattığını gördüm. Hayriye'yi çekmemle kan boşaldı." diye konuştu.

Gözübüyük, sanığın olaydan bir gün önce aynı yerde Hayriye Alkutay'a "Seni öldüreceğim" diye bağırdığını duyduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine giden M.A, 2 Aralık 2021'de, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İki çocuk annesi, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.