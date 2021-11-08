Antalya'da bir otelde konaklayan zanlının valizinde ve sırt çantasında 3 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı, ticareti ve naklini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Başka bir ilden Antalya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını alan ekipler, şüpheli A.A'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda zanlının, şehir merkezinde bir otele yerleştiği tespit edildi.

Konyaaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, otel odasındaki şüphelinin valizinde ve sırt çantasında 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.