Son dakika haber: Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıktaki yangın yeniden alevlendi (3) - Son Dakika
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Son dakika haber: Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıktaki yangın yeniden alevlendi (3)

22.09.2022 15:14
Son dakika haber: Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıktaki yangın yeniden alevlendi (3)

Son dakika haberi: YANGIN YENİDEN BAŞLADIAntalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan yangın, rüzgarla birlikte yeniden alevlendi.

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan yangın, rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Yangına müdahale için bölgeye hava takviyesi de gönderildi. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar var. Şu an tehlikeli bir durum yok, önü kesildi. Ama rüzgar yön değiştiriyor. Bu olumsuz bir durum" dedi.


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Kaynak: DHA

Antalya, Eşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıktaki yangın yeniden alevlendi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıktaki yangın yeniden alevlendi (3) - Son Dakika
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