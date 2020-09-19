Soğutma çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren helikopterle havadan da destek veriliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde takip ettiği yangın kontrol altına alındı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya'nın yanı sıra Denizli , Burdur , Muğla ve Isparta 'dan da sevk edilen arazözlerle müdahale edildi.

Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi