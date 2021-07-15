Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Gümüşkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 4 arazöz, 17 personel yangına müdahale etti.
Hava ve karadan yürütülen çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika