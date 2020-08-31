Son dakika haber! Antalya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Sülekler Mahallesi'nde Şengül Gün'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:43 - Kaynak: AA
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