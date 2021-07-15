Antalya'da çıkan yangında çok sayıda tropikal bitki fidanı zarar gördü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki fidanlıkta yangın çıktı.
Ilıca Mahallesi'nde yerleşim merkezi yakınında bulunan ve fidanlık olarak kullanılan bölgede yangın başladı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alanda bulunan çok sayıda tropikal bitki fidanı zarar gördü.
Kaynak: AA
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