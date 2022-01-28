Üye Girişi
Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

28.01.2022 11:59
Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla öldürüldü.

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla öldürüldü. Şüphelilerin, öldürdükleri ve yaraladıkları kişilere kafede randevu vererek buluştukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 42 Sokakta bir petrol istasyonu yakınında meydana geldi. Şüpheli İ.Y., Bilal K. (35) ve arkadaşı Sedat Ö.'yü bir konu görüşmek için sokak içindeki bir kafeye çağırdı. İki arkadaş, kiraladıkları bir otomobil ile kafeye geldi. Kafe içinde oturup konuşmaya başlayan taraflardan şüpheliler, Kocakaplan ve Sedat Ö.'den iddiaya göre, uyuşturucu madde istedi. İki arkadaş, şüphelilere uyuşturucu maddenin olmadığını ve getiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede dışarıya taştı. Daha sonra iddiaya göre şüpheliler, "Bizi polise ihbar etmişsiniz" diyerek Kocakaplan ve Sedat Ö.'ye 'sallama' tabir edilen bıçak ve silah ile saldırdı. Çıkan kurşunlardan biri çene altına isabet eden Bilal K. ağır yaralandı. Sedat Ö. ise kesici aletle çeşitli yerlerinden yaralandı. İşletme çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kocakaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedat Ö. ise yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler İ.Y., A.S.. ve M.A., olay yerinden otomobille kaçtı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bilal K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Konyaaltı, Antalya, Liman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum         
11:59
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü         
19:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
11:32 Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var
19:52 Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü
11:25 İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?
11:21 Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta
11:17 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti
11:16 Drej Ali: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları olan yeğenlerimle 20 yıldır görüşmüyorum!
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 12:09:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Antalya'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement