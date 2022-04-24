Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi

24.04.2022 16:34

Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi Polisin şüpheli çanta kontrolünü film izler gibi izlediler Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çantanın içi boş çıktı Antalya'da çöp kutusuna bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi

Polisin şüpheli çanta kontrolünü film izler gibi izlediler

Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çantanın içi boş çıktı

ANTALYA - Antalya'da çöp kutusuna bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından özel kıyafetler ile kontrol edilen çantanın içerisi boş çıktı. Polisin çalışması, çekilen güvenlik şeridinin arkından vatandaşlar tarafından da film gibi izlendi

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir vatandaş cadde üzerinde bulunan çöp kutusuna bir kişinin çanta bıraktığını gördü. Durumdan şüphelenen kişi 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gelen takviye ekipler ile cadde şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Tramvay seferleri ise askıya alındı.

Çöp kutusu içerisinde bulunan çanta bomba imha uzmanı tarafından özel kıyafetler giyilerek alındı. Yapılan kontrolde çantanın boş olduğu anlaşıldı. Yaşananları merak eden vatandaşlar ise dört gözle olup biteni izledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrardan trafiğe açıldı.

Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi
Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da çöp kutusuna atılan çanta polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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