Son dakika haber | Antalya'da deniz çöpleri bilimsel çalışma için toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Antalya'da deniz çöpleri bilimsel çalışma için toplandı

07.03.2022 17:38
Son dakika haber | Antalya'da deniz çöpleri bilimsel çalışma için toplandı

Son dakika haber... Kumluca ilçesinde Avrupa Çevre Ajansının "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında, sahil temizliği gerçekleştirildi.

Kumluca ilçesinde Avrupa Çevre Ajansının "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında, sahil temizliği gerçekleştirildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile Kumluca Belediyesi ile iş birliğinde vatandaşların yoğun kullandığı Obalar plajında sahil temizliği yapıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini, bu konuda insanlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın temiz bir çevre olduğuna işaret eden Köleoğlu, "Kumluca Belediyesi olarak biz de insanlarımızda denizlerimizdeki kirliliğin farkındalığını arttırma çalışmaları yapıyoruz. Geniş bir sahile sahip olan ilçemizdeki plajların temiz kalması için bu tür programları desteklemekteyiz." dedi.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren da sahilden toplanan çöplerin incelemeden sonra yapılacak bilimsel çalışmaya kaynak oluşturacağını söyledi.

Denizden çıkan ve sahilde bulunan çöpler üzerine çalışma yapıldığını anlatan Ergiydiren, "Kumluca sahilinde topladığımız çöpleri önce ayrıştırdık. Çöpleri tartarak kategorilere ayırdık. Bu çalışmayla çöplerin nasıl oluştuğunu, verdiği zararları, doğadaki kaybolma süresi gibi birçok veriye ulaşacağız. İnşallah çalışmamız, elde edeceğimiz veriler ışığında daha temiz ve yaşanılabilir bir çevrenin oluşumu hakkında bize ışık tutacak." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika: 'Demir adam' 21 kilometre koşup 21 gencin eğitim bursu kazanmasını sağladı Son dakika: 'Demir adam' 21 kilometre koşup 21 gencin eğitim bursu kazanmasını sağladı İşte, 'Yılın Basın Fotoğrafları' İşte, 'Yılın Basın Fotoğrafları'

Kumluca Belediyesi, Türkiye, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Antalya'da deniz çöpleri bilimsel çalışma için toplandı - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:47:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Antalya'da deniz çöpleri bilimsel çalışma için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement