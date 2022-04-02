Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

02.04.2022 15:51
Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre Antalya'da düştüğü dere yatağında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da düştüğü dere yatağında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde dere yatağından yardım çağrısında bulunan Okan Aras'ı fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri, mahsur kalan kişiyi kurtarmak için halatla yanına indi.

Sedyeye alınan Aras, yukarı çekilerek kurtarıldı.

Aras, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Konyaaltı, Okan Aras, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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